Bursa'da şampiyonluk kutlamalarına izin verilmedi

Türkiye'nin dört bir yanında Beşiktaş'ın 15. şampiyonluğu için vatandaşlar sokaklara dökülürken, Bursa'da Bursasporluların tepki gösterme ihtimaline karşı kutlamalara izin verilmedi.
Türkiye'nin dört bir yanında Beşiktaş'ın 15. şampiyonluğu için vatandaşlar sokaklara dökülürken, Bursa'da Bursasporluların tepki gösterme ihtimaline karşı kutlamalara izin verilmedi. Beşiktaş, Gaziantepspor deplasmanında 4-0 yenerek 15. şampiyonluğuna ulaşırken yurdun dört bir yanında Beşiktaşlılar sokakları siyah- beyaza çevirdi. Ancak Bursa'da emniyet güçleri çıkabilecek olaylara karşı Beşiktaşlı taraftarların şampiyonluk kutlamalarına izin vermedi. Maçın bitiş düdüğü ile Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Görükle Mahallesi'ne akın eden Beşiktaş taraftarın oluşturduğu konvoylar trafik ekipleri tarafından engellendi. Araçlardan slogan atarak Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar olay çıkmadan dağıldı.
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