18.11.2017 16:59 Bursa'da puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitle sona erdi. Süper Lig'in 12. haftasında Bursaspor sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadele golsüz eşitle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada sağ kanattan Batalla'nın pasında ceza sahası içinde Ekoko'nun şutunda top yandan auta gitti.

21. dakikada Jahovic'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Halil'in arka direğe ortasında bomboş durumda Gouffran meşin yuvarlağı auta gönderdi.

41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Traore'nin şutunda top yandan dışarı çıktı.

45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Jahovic'in sert şutunda kaleci Harun gole izin vermedi.

46. dakikada sağ kanattan Stancu'nun pasında altıpas çizgisi üzerinde Badu'nun şutunda top direkten oyun alanına geri döndü.

51. dakikada Jorquera'nın ceza sahası dışı sol tarafından sert şutunda top yandan az farkla auta çıktı.

65. dakikada sağ kanattan Kosanovic'in köşe vuruşunda ceza sahası içinde Castro'nun şutunda top üstten dışarı gitti.

67. dakikada sağ kanattan Batalla'nın köşe vuruşunda ceza sahası içinde Faty'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

85. dakikada Halil'in ceza sahasına ortasında Faty göğsüyle topu kalecisine vermek isterken araya giren Gouffran topu kaptı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Göztepeli oyuncunun şutunda kaleci Harun topu güçlükle çeldi.

87. dakikada ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Batalla'nın şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

90. dakikada Tayfur'un ara pasında kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Gouffran'ın şutunda Harun gole izin vermedi.



KÜNYE

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Esat Sancaktar xx, Erdem Bayık xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Ricardo Faty xx, Ertuğrul Ersoy xx, Ekong xx, Batalla xx, Barış Yardımcı xx, Jorquera xx, Sinan Bakış xx, Badu xx (Delarge dk. 72 x), Stancu xx, Kembo Ekoko xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, İsmail Konuk, Rüştü Hanlı, Furkan Soyalp, Merter Yüce, Deniz Yılmaz, Kubilay Kanatsızkuş, Atta, John

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Göztepe: Beto xx, Tanju Kayhan xx (Sabri Sarıoğlu dk. 82 ?), Kadu xx, Traore xx, Kosanovic xx, Castro xx, Halil Akbunar xx (Tayfur Bingöl dk. 88 ?), Selçuk Şahin xx, Gouffran xx, Rotman xx (Axel N'gando dk. 69 x), Jahovic xx

Yedekler: Günay Güvenç, Emre Can Coşkun, Doğanay Kılıç, Muhammed Enes Durmuş, Prince Segbefia, Nabil Ghilas, Ömer Şişmanoğlu

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Sarı kartlar: Traore, Jahovic, Rotman (Göztepe)



