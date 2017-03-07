Bursa'da otobüs kazası: 5 ölü, çok sayıda yaralı

Bir sendikanın organizasyonuyla Bursa'dan Ankara'ya kadın işçileri götüren otobüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Bir sendikanın organizasyonuyla Bursa'dan Ankara'ya kadın işçileri götüren otobüs kaza yaptı. İlk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, bir sendikanın organizasyonuyla 8 Mart Kadınlar Günü programı için Ankara'ya giden kadın işçileri taşıyan otobüs İnegöl'de kaza yaptı. Sürücü Mehmet T. idaresindeki 16 KT 064 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü, İnegöl Mezitler 1 köprüsü mevkiinde yoldan çıkarak şarampole devrildi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre 5 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri, yan yatan otobüsten yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf ediyor.

(Salih Bakıcı/İHA)