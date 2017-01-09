09.01.2017 11:39 Bursa'da örnek davranış

Bursa Eğitim ve Sağlık Vakfı (BURSEV) 19 çuval plastik kapak topladı. Bursa Eğitim ve Sağlık Vakfı (BURSEV) 19 çuval plastik kapak topladı.



BURSEV gönüllülerinin topladığı kapaklar Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Engelli Çocuklar Dayanışma Derneği'ne teslim edildi.



BURSEV Yönetim Kurulu Başkanı Nurten Erden, "BURSEV'in sağlık ve eğitim alanındaki çalışmalarından biri olan plastik kapak toplama kampanyasına biz de destek vermek istedik. Çünkü, amaç öncelik çevreyi korumak, çevre sağlığı, sosyalleşmek, ekonomiye katkıda bulunmak ve tabii ki, engellilerimize destek olmak amacıyla tekerlekli sandalye almak" dedi.



Erden sözlerine şöyle devam etti: "BURSEV gönüllüleriyle birlikte topladığımız plastik kapakları yaptığımız araştırmalar sonucunda spastik engelli çocuklar için çalışan Dr. Ayten Bozkaya Spastik Engelliler Dernek Başkanı Sayın İdris Göz ve yönetim kurulunun vakfımıza yaptıkları ziyaretle kendilerine teslim ettik. Daha öncede yine sayın başkandan aldığımız bilgilerle ihtiyaç sahibi engellisi bulunan 30 ailenin tek tek evlerini ziyaret ederek maddi manevi destek sağladık."



Dr. Ayten Bozkaya Spastik Engelli Çocuklar Derneği Başkanı İdris Göz de BURSEV yönetimine ve gönüllülerine teşekkür etti.

