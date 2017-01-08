08.01.2017 14:22 Bursa'da okuyan Endonezyalı öğrenciler karda hatıra fotoğrafı çektirdi

Uludağ Üniversitesinde okuyan Endonazyalı öğrenciler hafta sonu yağan karın keyfini çıkartırken, hayatlarında nadir yaşadıkları ortamda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Uludağ Üniversitesinde okuyan Endonazyalı öğrenciler hafta sonu yağan karın keyfini çıkartırken, hayatlarında nadir yaşadıkları ortamda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



Endonezyalı gençler, yardım metre karda Tophane'deki Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri ile saat kulesini de fonda kullanarak ellerinde alev saçan maytaplarla değişik enstantaneler ortaya çıkarttılar. Bursa'da yaşamaktan çok mutlu olduklarını belirten Endonezyalı gençler, "Bursa'da kaldığımız zaman içerisinde ilk defa bu kadar çok kar yağdı. Her taraf bembeyaz olunca bizde bunu fırsat olarak görüp sokağa çıktık. Arkadaşlarımızla değişik pozlardan bir albüm yaptık. Ayrıca alev saçan maytaplarla da değişik enstantaneler yaptık. Hem gece, hem kar hem de özel tasarlanmış fotoğraflar hayatımızda önemli bir hatıra olarak kalacak" dediler.



Tarihi güzellikleri sebebiyle Bursa'da çok değişik arka planlar bulduklarını belirten Endonezyalı öğrenciler, kendi ülkelerinde bu kadar çok kar yağmadığını belirterek, "Sadece 5 bin metrelik bir dağımız var, kar oraya yağıyor. Onun için şehirlerde kar görmek pek mümkün olmuyor. Bursa'da ise kış aylarında bol kar var. Kar görmek için bazen Uludağ'a çıkıyoruz. Ancak bu hafta sonu kar tarihi mekanları da kapladı. Onun için şehir içinde



kalarak değişik mekanları fotoğrafladık" dediler.

