Bursa'da midibüs ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Bursa'da Harmancık yolu Yürücekler yakınlarında bir midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Bursa'da Harmancık yolu Yürücekler yakınlarında bir midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Harmancık karayolu Yürücekler mevkiinde bir midibüs ile otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu Balıkesir Dursunbey'den Bursa istikametine yolcu taşıdığı bildirilen 10 VV 486 plakalı midibüs yan yatarken, kaza sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine itfaiye ve ambulans sevk edilirken, yaralıların araç içerisinden çıkarılma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(Hüdayi Demirhan / İHA)