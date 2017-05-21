Bursa'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Bursa'da bir midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.
Bursa'da bir midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Bursa-Harmancık karayolu Yürücekler mevkiinde meydana gelen kazada, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Bursa istikametine yolcu taşıyan 10 VV 486 plakalı midibüs ile 16 N 1185 plakalı otomobil çarpıştı. Midibüsün yan yattığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. (Hüdayi Demirhan - Cengiz Gündüz / İHA)
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