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Bursa'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü
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Bursa'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 ölü

Bursa'da bir midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.

Bursa'da bir midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Bursa-Harmancık karayolu Yürücekler mevkiinde meydana gelen kazada, Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Bursa istikametine yolcu taşıyan 10 VV 486 plakalı midibüs ile 16 N 1185 plakalı otomobil çarpıştı. Midibüsün yan yattığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.
(Hüdayi Demirhan - Cengiz Gündüz / İHA)

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