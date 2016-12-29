29.12.2016 00:16 Bursa'da korkutan dükkan yangını; 1 yaralı

Bursa merkez Osmangazi ilçesinde İstanbul Caddesi yanında bulunan elektronik dükkanında çıkan yangında 1 kişi yaralandı. Bursa merkez Osmangazi ilçesinde İstanbul Caddesi yanında bulunan elektronik dükkanında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre olay 22.30 sularında meydana geldi. Elektronik dükkanında boya çalışmaları yapan dükkan sahibi Ersin Albey, boyanın sobaya sıçramasıyla başlayan yangını söndürmek isterken yaralandı. Yaralı Ersin Albey, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kısa sürede tüm dükkanı saran yangın çevredeki dükkanlara sıçramadan olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Çevrede yaşayan vatandaşlar korkulu gözlerle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.



Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

