10.01.2017 10:57 Bursa'da kartpostallık kar manzaraları

Bursa'da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Bursa'da yoğun kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Aralıklarla devam eden kar yağışı, şehrin turistlik yerlerinden olan Tophane Surları, saat kulesi, Muradiye Külliyesi, Ulucami gibi mekanlarda da görsel bir şölen oluşturdu. Hava sıcaklığının eksi derecelerde ölçüldüğü Bursa'da çocuklar karla oynamayı ihmal etmedi.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre önümüzdeki günlerde kar yağışının Bursa'da etkisini kaybedeceği belirtildi.

(Samet Doğru / İHA)

