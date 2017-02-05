05.02.2017 18:30 Bursa'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 2 ölü

Bursa'da şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen yaşlı çift, evinde ölü bulundu. Bursa'da şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tahmin edilen yaşlı çift, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Adalet Mahallesi Uçak Sokak'ta ikamet eden Rahim Tunalı (65) ile eşi Zeynep Tunalı'dan (71) haber alamayan yakınları, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kapısını çilingire açtırdıkları eve girdiklerinde Rahim Tunalı'yı banyoda, eşi Zeynep Tunalı'yı ise evin salonunda cansız halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerinin kontrolünün ardından, yaşlı çitin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından yaşlı çiftin çocukları sinir krizi geçirirken, doğalgaz ekiplerinin evde yaptığı çalışmanın ardından evde gaz kaçağının olduğu belirlendi. Yaşlı çiftin lodos nedeniyle sönen banyo şofbeninden sızan gazdan zehirlendikleri tahmin ediliyor. Olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemenin ardından yaşlı çiftin cenazeleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

(Cengiz Gündüz / İHA)

