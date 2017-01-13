13.01.2017 09:16 Bursa'da iş kazası: 1 ölü

Bursa'da çalıştığı fabrikada iş kazası geçiren şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bursa'da çalıştığı fabrikada iş kazası geçiren şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 37 yaşındaki Hayri Mutlu, çalıştığı fabrikada çarşamba günü 11.00 sıralarında iş kazası geçirdi. Evli ve 2 çocuk babası Mutlu, özel bir hastaneye kaldırıldı. Mutlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 5 yıldır fabrikada çalıştığı öğrenilen Mutlu'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Orhangazi ilçesinde toprağa verileceği öğrenilen Mutlu'nun ölümüyle alakalı tahkikat sürüyor.

(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

