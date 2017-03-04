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Bursa'da ilk yarıda karşılıklı gol
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Bursa'da ilk yarıda karşılıklı gol

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantepspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantepspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Ghilas'ın sağ kanattan ortasında İsmail'in eline çarptığı iddiasıyla maçın hakemi Barış Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Gregori'nin kullandığı penaltı vuruşunda sağına iyi uzanan Harun topu çeldi. Pozisyonu iyi takip eden Kislyak'ın içeriye ortaladığı topu Gregori boş ağlara gönderdi. 0-1
8. dakikada Jorquera'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşu rakip takım defansı uzaklaştıramayınca Faty kafayla kaleye gönderdi. Kaleciden dönen topu iyi takip eden İsmail, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
20. dakikada Ghilas'ın sağ kanattan ortaladığı topta Sefa'nın kafa vuruşunu Harun son anda tokatladı.
31. dakikada Jorquera'nın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kale direğin hemen üzerinden auta çıktı.
33. dakikada sol kanattan ceza sahası içerisine giren Ghilas topu müsait durumdaki Hatira'ya çıkarttı. Bu futbolcunun vuruşu yandan auta gitti.
35. dakikada Batalla'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Onur'un şutunu Vidotti kornere çeldi.

KÜNYE
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Barış Şimşek xx, Uygar Bebek xx, Mehmet Metin xx
Bursaspor: Harun Tekin xxx, Boban Joviç xxx, İsmail Konuk xxx, Tomas Sivok xx, Aziz Eraltay xx, Yonathan Del Valle x, Cristobal Jorquera xx, Ricardo Faty xx, Pablo Batalla xx, Onur Atasayar xx, Kubilay Kanatsızkuş xx
Yedekler: Mert Günok, Mert Örnek, Merter Yüce, Sinan Bakış, Josua John, Şamil Çinaz, Sercan Yıldırım
Teknik Direktör: Mutlu Topçu
Gaziantepspor: Paulo Vidotti xx, Barış Yardımcı xx, Elyasa Süme xx, Wallace Da Silva xx, Musa Nizam xx, Sefa Yılmaz xx, Fatau Mohomed xx, Siarhei Kislyak xx, Marcio Gregorio xxx, Anis Ben Hatira xx, Nabil Ghilas xxx
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Frantisek Rajtoral, Orkan Çınar, Evans Kangwa, Muhamed Ildız, İlhan Parlak, Thiam Khaly Iyane
Teknik Direktör: Bülent Uygun
Goller: İsmail Konuk (dk. 8) (Bursaspor), Marcio Gregorio (dk. 5) (Gaziantepspor)
Sarı kart: Musa Nizam (Gaziantepspor)
(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

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