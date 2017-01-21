Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Bursa'da ilk yarı golsüz geçildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Bursa'da ilk yarı golsüz geçildi

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Adanaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Adanaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
12. dakikada Jorquera'nın ortasında ön direkte Ertuğrul Ersoy'un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
15. dakikada sağ kanattan Batalla'nın ceza sahasına ortasında defans tehlikeyi uzaklaştırdı.
31. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında Jorquera'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kubilay Kanatsızkuş müsait pozisyonda topu direğin dibinden dışarı attı.

KÜNYE
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Erdem Özgenç xx, Ertuğrul Ersoy xx, İsmail Konuk xx, Aziz Behich xx, Ricardo Faty xx, Şamil Çınaz xx, Pablo Batalla xx, Cristobal Jorquera xx, Kubilay Kanatsızkuş xx, Deniz Yılmaz xx
Yedekler: Mert Günok, Boban Jovic, Onur Atasay, Furkan Soyalp, Mert Örnek, Sercan Yıldırım, Bogdan Stancu
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Adanaspor: Charles Itandje xx, Ousmane Viera xx, Renan Diniz xx, Sami Can Keskin xx, Rodrigo Freitas xx, Renan Da Silva xx, Bekir Yılmaz xx, Tevfik Altındağ xx, Vinicius Silva xx, Ronei Gleison Reis xx, Magaye Nelson xx
Yedekler: Mert Akyüz, Uğur Uruç, Ahmet Bahçıvan, Cem Özdemir, Fırat Kaplan, Ahmet Dereli, Bruma Da Silva
Teknik Direktör: Levent Şahin
Sarı kartlar: İsmail Konuk (Bursaspor), Ousmane Viera, Bekir Yılmaz (Adanaspor)
(Abdullah Çibir - Mesut Alan - Samet Doğru/İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ağrı'da 12 öğretmene FETÖ gözaltısı
Giresunspor evinde kazandı
Aslan Karabük'e boyun eğdi
G.Saray, Karabük'te ağır yara aldı! 2-1
O terörist gri listedeymiş
2016 yılında şampiyon olan motosikletçiler ödüllerini aldı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
MHP'de toplu istifa! Sosyal medyadan duyurdular...
MHP'de toplu istifa! Sosyal medyadan duyurdular...
Başbakan'dan flaş İstanbul saldırıları açıklaması
Başbakan'dan flaş İstanbul saldırıları açıklaması
Bugün referandum olsa oyunuz ne olur? ORC'den referandum anketi...
Bugün referandum olsa oyunuz ne olur? ORC'den referandum anketi...
Ünlü oyuncu Ayberk Atilla hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Ayberk Atilla hayatını kaybetti
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırı!
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ağrı'da 12 öğretmene FETÖ gözaltısı
Ağrı'da 12 öğretmene FETÖ gözaltısı
Giresunspor evinde kazandı
Giresunspor evinde kazandı
Aslan Karabük'e boyun eğdi
Aslan Karabük'e boyun eğdi
G.Saray, Karabük'te ağır yara aldı! 2-1
G.Saray, Karabük'te ağır yara aldı! 2-1
O terörist gri listedeymiş
O terörist gri listedeymiş
2016 yılında şampiyon olan motosikletçiler ödüllerini aldı
2016 yılında şampiyon olan motosikletçiler ödüllerini aldı
Bursa'da ilk yarı golsüz geçildi
Bursa'da ilk yarı golsüz geçildi
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu
'Oyuncularımı kutluyorum'
'Oyuncularımı kutluyorum'
9 ilde 16 asker FETÖ'den gözaltına alındı
9 ilde 16 asker FETÖ'den gözaltına alındı
Fenerbahçe, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
Fenerbahçe, zirvedeki yerini sağlamlaştırdı
Konyaspor, üç maç aradan sonra kazandı
Konyaspor, üç maç aradan sonra kazandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English