Bursa'da ilk yarı golsüz geçildi

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Adanaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Adanaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Jorquera'nın ortasında ön direkte Ertuğrul Ersoy'un vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

15. dakikada sağ kanattan Batalla'nın ceza sahasına ortasında defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

31. dakikada ani gelişen Bursaspor atağında Jorquera'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Kubilay Kanatsızkuş müsait pozisyonda topu direğin dibinden dışarı attı.



KÜNYE

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Erdem Özgenç xx, Ertuğrul Ersoy xx, İsmail Konuk xx, Aziz Behich xx, Ricardo Faty xx, Şamil Çınaz xx, Pablo Batalla xx, Cristobal Jorquera xx, Kubilay Kanatsızkuş xx, Deniz Yılmaz xx

Yedekler: Mert Günok, Boban Jovic, Onur Atasay, Furkan Soyalp, Mert Örnek, Sercan Yıldırım, Bogdan Stancu

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Adanaspor: Charles Itandje xx, Ousmane Viera xx, Renan Diniz xx, Sami Can Keskin xx, Rodrigo Freitas xx, Renan Da Silva xx, Bekir Yılmaz xx, Tevfik Altındağ xx, Vinicius Silva xx, Ronei Gleison Reis xx, Magaye Nelson xx

Yedekler: Mert Akyüz, Uğur Uruç, Ahmet Bahçıvan, Cem Özdemir, Fırat Kaplan, Ahmet Dereli, Bruma Da Silva

Teknik Direktör: Levent Şahin

Sarı kartlar: İsmail Konuk (Bursaspor), Ousmane Viera, Bekir Yılmaz (Adanaspor)

(Abdullah Çibir - Mesut Alan - Samet Doğru/İHA)