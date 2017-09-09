09.09.2017 09:47 Bursa'da huzur operasyonu: 46 gözaltı

Bursa'da polisin düzenlediği huzur operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı. Bursa'da polisin düzenlediği huzur operasyonunda 46 kişi gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, şehirde huzur ve asayişin sağlanması için merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde çeşitli şubelerden bin polisin katılımı ile "Ulu Şehir Bursa Uygulaması" ismiyle huzur operasyonu düzenledi. Operasyona Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Alfa isimli köpekte katılarak, araçlarda uyuşturucu araması yaptı. Uygulamada 5 bin 24 kişinin Genel Bilgi Tarama (GTB) sorgulaması yapılırken, 46 kişi gözaltına alındı. Belirli noktalarda trafik polislerinin yaptığı yol uygulamalarında ise 900 araç kontrolden geçirilirken, 103 araca çeşitli kusurlardan dolayı 46 bin 623 lira para cezası kesildi.

Eğlence mekanlarına yapılan denetimlerde ise 156 kahvehane ve internet kafe ile 25 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 11 iş yeri hakkında tutanak tutuldu.

Yol kenarlarında fuhuş amaçlı pazarlık yaptıkları belirlenen 6 kadın ve 8 travestiye de 3 bin 178 lira para cezası verildi.

Huzur operasyonunda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, dolu fişekler, satır, bıçak ve çeşitli uyuşturucu maddeleri ele geçirildi. Bursa'da huzurun ve asayişin sağlanması için bu tarz operasyonların devam edeceği açıklandı.

(Yusuf Ali Arslan - Fatih Çapkın/İHA)

