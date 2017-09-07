07.09.2017 08:48 Bursa'da feci kaza: 7 ölü

Bursa-Ankara karayolu İnegöl Babasultan kavşağında minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. Bursa-Ankara karayolu İnegöl Babasultan kavşağında minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.

Bursa-Ankara karayolu İnegöl Babasultan kavşağında minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti. 18 yaralı ise başta İnegöl Devlet Hastanesi olmak üzere çevre hastanelere kaldırıldı.



