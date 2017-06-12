Bursa'da faciadan dönüldü

Bursa'nın İznik ilçesinde asit yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Bursa'nın İznik ilçesinde asit yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İznik'ten Adapazar'ı istikametine giden M.A. (43) idaresindeki asit yüklü 31 AJ 554 plakalı tır, 22. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun kenarına yan yattı. Kazada sürücü M.A. hafif yaralandı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (Halil Ataş /İHA)
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