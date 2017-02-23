Bursa'da faciadan dönüldü

Bursa'da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren tır, 10 araca çarptıktan sonra iş yerine daldı. Faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Bursa'da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren tır, 10 araca çarptıktan sonra iş yerine daldı. Faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Edinilen bilgiye göre kaza, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Tır şoförü Gürhan Culdüz seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan tır Küçük Sanayi Sitesinde araçları önüne katarak 300 metre ilerledi. Tır ardından reklam panosuna ve tente direğine vurarak bir iş yerine daldı. Faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken Gürhan Culdüz hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.