Bursa'da faciadan dönüldü

Bursa'da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren tır, 10 araca çarptıktan sonra iş yerine daldı. Faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Bursa'da sürücüsü direksiyon başında kalp krizi geçiren tır, 10 araca çarptıktan sonra iş yerine daldı. Faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Tır şoförü Gürhan Culdüz seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan tır Küçük Sanayi Sitesinde araçları önüne katarak 300 metre ilerledi. Tır ardından reklam panosuna ve tente direğine vurarak bir iş yerine daldı. Faciadan dönülen kazada ölen ya da yaralanan olmazken Gürhan Culdüz hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

