Bursa'da en renkli koşu

Amerika'da başlayıp dünyaya yayılan 'Renkli Koşu Festivali' Bursa'da yapıldı. Bin 110 kişi rengarenk boyanarak, 5 kilometrelik parkuru tamamladı.

Amerika'da başlayıp dünyaya yayılan 'Renkli Koşu Festivali' Bursa'da yapıldı. Bin 110 kişi rengarenk boyanarak, 5 kilometrelik parkuru tamamladı.

Türkiye'de 4'üncüsü düzenlenen 'Renkli Koşu Festivali' Bursa Botanik Park'ta yapıldı. Yaklaşık bin 100 kişinin katıldığı ve renkli görüntülere sahne olan festivalde katılımcılar rengarenk boyanarak 5 kilometrelik parkuru engelliler yararına koştu. Bedensel Engelliler Dayanışma Derneği işbirliğinde düzenlenen festivalde katılımcılar gönüllerince eğlendi.

Koşu öncesi kurulan sahnede dans gösterileri ve müzik eşliğinde eğlenen katılımcılar, festivalin her yıl olması gerektiğine vurgu yaptı. 2017 yılının renkleri sarı, pembe, eflatun ve yeşil olarak belirlenirken, parkurun her bir kilometresinde katılımcıların üzerine bedensel ve zihinsel engelliler tarafından gıda boyasıyla renklendirilen mısır nişastası atıldı. Katılımcıların yüzde 64'ünü kadınlar oluştururken, çocukların da festivale ilgi gösterdi. Küçük bir köpek de sahibinin yanında renklere boyandı.

Ayrıca sahnede sunuculuk yapan Samet Şahin, kız arkadaşı Neslihan Ülkütaş'a binlerce kişinin önünde evlenme teklifinde bulundu.

(Samet Doğru - Abdullah Çibir / İHA)