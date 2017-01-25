Bursa'da El Kaide hücresi çökertildi

Bursa İl Jandarma ekipleri, 5 ay süren takibin sonunda Bursa'dan El Kaide Terör örgütüne eleman, para ve lojistik malzeme temin eden 4 kişilik hücreyi çökertti.

Bursa İl Jandarma ekipleri, 5 ay süren takibin sonunda Bursa'dan El Kaide Terör örgütüne eleman, para ve lojistik malzeme temin eden 4 kişilik hücreyi çökertti.

Bursa İl Jandarma İstihbaharat Şube Müdürlüğü ekipleri 5 aylık takip sonucunda El Kaide Terör Örgütüne Bursa'dan eleman, para ve lojistik malzeme temin ettiği tespit edilen terör örgütünün hücre sorumlusu Ü.K ile birlikte hareket ettiği tespit edilen İ.Y T.G ve C.K isimli şahısların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskında gözaltına alınan şahısların Suriye'ye göndermek istedikleri elemanların örgütleme ile toplanma yeri olarak kullandıkları işyeri ile Suriye'ye gönderilmek üzere temin edilen lojistik ve örgütsel dokümanların saklandığı depoya yönelik yapılan baskında 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet üzerinde Fetih Süresi, yazılı kılıç, 1 adet döner bıçağı, çeşitli uzunluklarda çok sayıda bıçak, değişik renklerde soğuk iklim pantolon, polar ve montu, askeri kamuflaj elbisesi, DEAŞ Terör Örgütüne ait bayrak çıkartması, 8 adet cep telefonu, 9 adet sim kart, 4 adet hafıza kartı, 3 adet USB flash bellek, 1 adet tablet, 45 adet CD ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen Ü.K İ.Y T.G ve C.K silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak Bursa Kapalı Ceza Evine gönderildi. Yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda örgüte bağlantısı olduğu tespit edilen 5 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.

