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Bursa'da çamurdan elektrik üretimi başladı
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Bursa'da çamurdan elektrik üretimi başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, 'Daha sağlıklı ve daha yaşanabilir Bursa' hedefiyle Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nde inşa edilen çamur yakma tesisinde üretim başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından, 'Daha sağlıklı ve daha yaşanabilir Bursa' hedefiyle Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nde inşa edilen çamur yakma tesisinde üretim başladı.
Bursa'nın daha sağlıklı bir şehir olması amacıyla çevre yatırımlarını hızla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, metan gazından elektrik üretimi, ana içme suyu hattı üzerine kurulan tribünler ile sudan elektrik üretimi ve güneş panellerinden elektrik üretiminin ardından şimdi de arıtma tesislerinde toplanan çamurlardan elektrik üretimi için kurulan tesisin haklı gururunu yaşıyor. BUSKİ tarafından projelendirilip Doğu Atıksu Arıtma Tesisi'nde inşa edilen tesislerde üretim de başladı. Çamur yakma tesisinde başlayan çalışmaları yerinde incelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sistemin işleyişi hakkında BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı'dan bilgi aldı.

ÖRNEK TESİSLER BURSA'DA KURULUYOR
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, tamamen yerli üretilen tesis sayesinde önemli bir çevre sorunu olan atık çamurlarının bertaraf edileceğini söyledi. Daha yaşanabilir ve sağlıklı Bursa için kentin 'Yeşil Bursa' kimliğine önem verildiğini hatırlatan Başkan Altepe, "Bu hedefler doğrultusunda örnek tesislere imza atılıyor. Onlardan biri de artık üretime başladığımız çamur yakma sistemleridir. Çevreye en çok yatırımı yapan ve Sağlıklı Kentler Birliği'nin de kurucusu olan Bursa'mızda Büyükşehir Belediyesi olarak artıma tesislerine büyük önem veriyoruz" dedi.
Başkan Altepe, arıtma tesislerinin atıklarının uzun yıllardır Bursa için sorun olduğunu belirterek, "Arıtma tesisi atığı olan çamurların bertaraf edilmesi gerekiyor. Yıllarca süren çalışmalardan sonra artık dünyada ilk denemeleri yapılan bu sistemle, çamurun kendisini kendi kalorisiyle yakma sistemini ilk kez Bursa'da oluşturduk ve yerli üretimle gerçekleştirdik. Bursa'da, 300 ton çamur, arıtma tesisinde, 400 ton kapasiteli, akışkan yataklı kazanlarda yakılabiliyor ve yok ediliyor. Çevreye zarar verme ihtimali de kalmıyor" diye konuştu.
Başkan Altepe, bu sistemden önce çamurların belli havuzlarda toplanıp biriktirildiğini ve bu durumda da çamurun yok edilemediğini ve kokuya neden olduğunu kaydetti.

"SİSTEM ÇALIŞMAYA BAŞLADI"
Bursa'da kurulan sistemin örnek olduğunu anlatan Başkan Altepe, "Sistemimiz artık çalışmaya başladı. Son teknolojik metotları kullanarak yerli üretimle kentimize kazandırdığımız tesis artık çalışıyor. Dünyanın en kaliteli çamur yakma tesisi artık Bursa'dadır. Şu anda çalışmalarımız randımanlı bir şekilde devam ediyor. Baca gazı emisyonunda da sıkıntımız yok, her şey kriterlere uygun. Çevreye zarar vermeden, çevreye zararlı tüm arıtma tesisi atıkları burada yok ediliyor. Buradan çıkan buharla elektrik de üretilmeye başlamış oluyor. Yapılan elektrik üretimiyle birlikte yaklaşık 12 yıl içinde de tesis, kendini amorti etmiş olacak. Dünyada kurulan en randımanlı ve modern sistem oldu" şeklinde konuştu.
Başkan Altepe, bu sistemi, Türkiye ve dünyanın değişik ülkelerindeki şehirlere ihraç etmeyi hedeflediklerini de anlatarak, "Yerli teknolojiyle Bursa'da üretilen akışkan yataklı kazanlar ve kullanılan sistem başarıya ulaştı. Çevreye zarar vermeden, en modern çamur bertaraf sistemi Bursa'da kurulmuş oldu. Hem Bursa'mıza hem ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Bursa, bir yerli imalatla daha dünya markası oldu" şeklinde konuştu.

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