09.02.2017 10:52 Bursa'da avukatlara FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 avukat gözaltına alındı. Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 avukat gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa barosuna kayıtlı 19 avukata yönelik FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Terör örgütüne üye olmak ve 6 bin 415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi dair kanuna muhalefet etmek suçlarından şüphelilerin evlerinde ve avukatlık bürolarında arama yapıldı. Operasyon kapsamında H.S., B.B., Ç.A., R.Y., E.K., H.B.İ., M.Y., A.H., E.Ç., N.A. ve Y.Ş. gözaltına alında. Şüphelilerin bylock kullandığı, Bank Asya'yı kurtarmak için para yatırdıkları ve örgütün üst düzey kişileri ile görüşme yaptıkları tespit edildi.



