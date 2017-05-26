Bursa'da akılalmaz kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tüneldeki su birikintisi sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan araçtan inen Suriyelilere, yine su birikintisi sebebiyle kontrolden çıkan başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, tüneldeki su birikintisi sebebiyle kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan araçtan inen Suriyelilere, yine su birikintisi sebebiyle kontrolden çıkan başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gebze-Orhangazi-İzmir oto yolunun Orhangazi tüneli çıkışında meydana geldi. Yasser Stas (43) idaresindeki 34 MK 040 plakalı araç, tünel çıkışında yağmurdan dolayı oluşan su birikintisine girerek kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Suriye uyruklu 4 kişi araçtan indi. İddiaya göre, şahısların araçlarından indikleri esnada, yine tünelden çıkan ve su birikintisi sebebiyle kontrolünü kaybeden Uğur Özsaraç idaresindeki 34 HC 6721 plakalı bir başka otomobil, yoldaki yayalara ve daha sonra otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza yerine çağrılan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Tharwat Stas (74) kurtarılamadı. Aynı kazada yaralanan Smar Rajdo ve Yasser Stas ise tedavi altına alındı. Yayalara çarpan otomobilde bulunan Neyzar Akkan Özsaraç (37) ise hafif yaralandı.

Kaza sebebiyle otoyolda trafik kontrollü verilirken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

(Musa Öztürk / İHA)