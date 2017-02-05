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Bursa'da 46 gözaltı
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Bursa'da 46 gözaltı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, çoğunluğunu yabancı uyruklu 46 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, çoğunluğunu yabancı uyruklu 46 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik Bursa'nın Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ve Orhaneli ilçelerinde 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda çoğunluğunu yabancı uyruklu şahısların oluşturduğu 46 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, operasyonla ilgili gelişmeler hakkında bilgi verileceğini açıkladı.

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