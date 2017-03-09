Bursa'da 32 öğretmene FETÖ gözaltısı

Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğretmenlere yönelik eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında öğretmenlere yönelik eş zamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, OHAL kapsamında KHK. ile kapatılan Özel Nilüfer Eğitim Kurumları'nda çalıştıkları tespit edilen öğretmenlere operasyon düzenledi. FETÖ/PDY'ye üye olmak ve terörizmin finansmanının önlenmesine dair kanuna muhalefet etmek suçları çerçevesinde operasyon düzenlendi. İstanbul, Mudanya, Yenişehir ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde yapılan operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 59 şüpheliden 32'si yakalandı. Şüphelilerin tamamının bylock kullandığı, bazılarının örgüt içerisinde tayine tabi personel olduğu ve Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edildi.
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