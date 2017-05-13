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Bursa'da 1.5 saat süren rehine operasyonu
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Bursa'da 1.5 saat süren rehine operasyonu

Bursa'da annesi ve kız kardeşini evde silahla rehin alan madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, polis ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çabası sonrası ikna edildi. Gözaltına alınan şahsın elindeki silahın kuru sıkı olduğu anlaşıldı.

Bursa'da annesi ve kız kardeşini evde silahla rehin alan madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, polis ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çabası sonrası ikna edildi. Gözaltına alınan şahsın elindeki silahın kuru sıkı olduğu anlaşıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Ceylan Sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı Mehmet O. (32) isimli genç, krize girerek evde bulunan annesi ve kız kardeşini rehin aldı. Evdeki bağrışmalar üzerine çevre sakinleri polis ekiplerine haber verirken, gencin annesi Lütfiye O, kendisini silahla rehin alan oğlundan kurtulmak için 1. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan anne Lütfiye O, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Rehin tuttuğu kız kardeşi Melike O.'yu polis ekiplerinin çağrısının ardından bırakan şahıs, ardından kendini eve kitleyerek sokağın boşaltılmasını, aksi takdirde intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine ekipler, sokakta bulunan vatandaşları uzaklaştırdı, araçları yerinden çektirdi. Evin çevresinde geniş güvenlik tedbiri alınırken, 1 buçuk saat süren ikna çalışmalarının ardından şahıs etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Zanlının elindeki silah kuru sıkı çıktı.
(Cengiz Gündüz - Serkan Akkuş/İHA)

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