08.01.2017 11:03 Bursa Büyükşehirden kış aylarında evsizlere sıcak yuva

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yoğun kış şartlarında evsiz vatandaşlara sıcak yuva imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 'Barınma Evi'nde şu anda 241 vatandaşın kaldığını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yoğun kış şartlarında evsiz vatandaşlara sıcak yuva imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 'Barınma Evi'nde şu anda 241 vatandaşın kaldığını söyledi.



Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın daha yaşanabilir ve daha sağlıklı bir kent olması hedefiyle örnek adımlar atarken, en önemli sosyal hizmetlerden olan Barınma Evi ile evsiz vatandaşlara soğuk kış aylarında sıcak yuva imkanı sağlıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Büyükşehir Belediyesinin Ürünlü'deki 'Barınma Evi'nde kalan vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının da katıldığı ziyarette kışı Barınma Evi'nde geçirmek durumunda kalan vatandaşlarla sohbet etti.



Başkan Altepe, Büyükşehir Belediyesinin yaz kış demeden her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirterek, "Kış soğuk yüzünü gösterdi. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın daha yaşanabilir, sağlıklı bir şehir ve kalite kenti olması yolunda tüm ihtiyaçların giderilmesine önem veriyoruz. Kış aylarında barınma problemi yaşayan, dışarıda kalan vatandaşların sıcak bir yuvaya kavuşması için Büyükşehir Belediyesi olarak güzel bir tesisimiz var. Daha önceki yıllarda gençlik kampı olarak kullanılan merkez artık sadece barınma evi olarak hizmet veriyor. Kasım'dan Nisan ayına, yani havalar iyice ısınana kadar, yaklaşık 6 ay boyunca Bursa ve çevre illerden ihtiyaç duyan vatandaşlar buradan faydalanabiliyor" diye konuştu.



Başkan Altepe, barınma evinde vatandaşların yiyecek, giyecek, konaklama, temizlik ve bakım gibi ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, "Şu anda 241 kişinin kaldığı Barınma Evi'nde kalanların yüzde 20'si Bursa'dan, yüzde 80'i de diğer şehir ve bölgelerden. Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinden de gelip burada kalan vatandaşlar var. Barınma Evi'ne gelenler, kışı Büyükşehir Belediyesi çatısı altında geçiriyorlar. Yeter ki vatandaşlarımızın yüzü gülsün ve herkes kışı sıcak bir yuvada geçirsin" dedi.



Başkan Altepe, medeniyet kenti Bursa'nın sosyal konularda da öncü olduğunu sözlerine ekledi.

