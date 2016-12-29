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Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni yıla hazır
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Bursa Büyükşehir Belediyesi yeni yıla hazır

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2016'yı 2017'ye bağlayan 31 Aralık Cumartesi akşamı ile 1 Ocak Pazar gününü vatandaşların huzurlu geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2016'yı 2017'ye bağlayan 31 Aralık Cumartesi akşamı ile 1 Ocak Pazar gününü vatandaşların huzurlu geçirebilmeleri için gerekli tedbirleri aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, "Bursa, 2016 yılını yatırımlarla tamamladı. Bugüne kadar ulaşımdan spora, tarihi kültürel mirastan çevreye kadar pek çok önemli yatırımı hayata geçirdik. Bursa'nın her zaman olduğu gibi 2017 yılında da ilklerle gündeme gelen bir şehir olmaya devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde yolculuk etmelerini sağlamak için metro seferlerini uzattı. Buna göre, 31 Aralık Cumartesi akşamı BursaRay seferleri 02.00'a kadar sürecek. Şehir içi otobüs seferleri ve BUDO seferleri normal seyrinde devam edecek olup, ek seferlerle ilgili bilgilere https://burulas.com.tr/ adresinden ulaşılabilecek. Öte yandan vatandaşlar ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini ise 444 99 16 numarasıyla ulaşım hattına bildirebilecekler.

Ekipler nöbette

Zabıta Daire Başkanlığı yaya ve motorize olmak üzere nöbetçi ekip bulunduracak. Denetimlerini sürdürecek olan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na 444 16 00, 716 33 00, 261 52 40 ve ALO Belediye 153 No'lu telefonlara başvurulduğu takdirde vatandaşlara yardımcı olunacak. Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulunan Terminal Zabıta Amirliği'nde yeterli sayıda personel görevlendirilecek.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yeni yılda her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı, 46 ayrı grupta 534 personel ve 110 araçla görevini sürdürecek. Bursalılar, ihtiyaç duyulması halinde itfaiyenin 110 ve 7163417 numaralı telefonlarıyla yangın ihbar hattına ulaşabilecekler.

Aralıksız hizmet

Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ile tüm ilçelerde kar yağışı ihtimaline karşı da tedbirlerini aldı. Ekipler, Bursa genelinde kar sebebiyle ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için 24 saat kesintisiz karla mücadele hizmeti verecek. Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için nöbetçi ekibe ihtiyaç duyulması halinde vatandaşlar 153 numaralı telefona başvurabilecekler.

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün bakım ve onarım ekipleri de yeni yılda hizmet verecek. Vatandaşlar, her türlü şikayetlerini 185 No'lu telefona bildirerek, yardım isteyebilecekler.

Alo belediye: 153

Büyükşehir yeni hizmet binası: 4441600

Buski: 185

İtfaiye: 110

Zabıta: 716 33 00

Terminal zabıta karakolu: 261 52 40

Mezarlıklar şube müdürlüğü: 188

Ulaşım: 444 99 16
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