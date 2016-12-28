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Bursa belgeliği iki yeni eser daha kazandı
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Bursa belgeliği iki yeni eser daha kazandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'NÃ»n ve Kalem' ile 'Sultan Murad Hüdavendigar ve Balkanlar'da Osmanlı Türk Medeniyeti İzleri' adlı kitaplar Bursa belgeliğine kazandırıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 'NÃ»n ve Kalem' ile 'Sultan Murad Hüdavendigar ve Balkanlar'da Osmanlı Türk Medeniyeti İzleri' adlı kitaplar Bursa belgeliğine kazandırıldı.

Bayezid Paşa Medresesi'nde yapılan kitap tanıtımında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, evrensel bir değer olan Bursa'da tarihi değerlerin orijinal kimlikleriyle geleceğe taşındığına işaret ederek, "Tarihî ve kültürel değerlerimizi Bursa'ya kazandırmanın yanı sıra şehrin bilgi birikimini de geleceğe taşıyoruz. Büyükşehir Belediyesi, adeta bir yayın evi gibi çalışıyor. Bursa belgeliğine kazandırılan yeni eserlerimiz 'NÃ»n ve Kalem' ile 'Sultan Murad Hüdavendigar ve Balkanlar'da Osmanlı Türk Medeniyeti İzleri' adlı kitaplarla bu döneminde kent belgeliğine kazandırılan 306. esere ulaştık" dedi.

Eserlerle ilgili bilgiler veren Başkan Altepe, 'NÃ»n ve Kalem' adlı eserde hüsn-i hat sanatının dünden bugüne bütün yönleriyle ele alındığını belirtirken, 'Sultan Murad Hüdavendigar ve Balkanlar'da Osmanlı Türk Medeniyeti İzleri' adlı kitabın da Türkçe, İngilizce, Arnavutça ve Sırpça olmak üzere 4 dilde hazırlandığını ve kitabın Balkanlar'da Türkiye lobisi oluşturulması için önemli bir eser olacağını söyledi.

Başkan Altepe, "Kur'an-ı kerim Mekke'de nazil olmuş, Mısır'da okunmuş, İstanbul'da yazılmıştır. Kur'an'ın İstanbul'da yazılmasından kasıt, tabii ki İslam yazı sanatının estetik zirvesine Osmanlı'da ulaşmasıdır. Hattat Şeyh Hamdullah ile başlayan süreçte estetik ölçü ve hassasiyetler, hüsn-i hat sanatının en güzel örneklerini ortaya çıkarmıştır. Günümüz hattatları aracılığı ile bu gelenek sürdürülüyor" dedi.

Recep Altepe, ömrünü bu sanatın gelecek nesillere aktarılmasına adayan Muin Eriş'in, yeni kuşaklara ilham vereceğini söyledi.

Bursa'nın her sokağına kitap yazılacak bir şehir olduğunu hatırlatan Başkan Altepe, Bursa'nın Balkanlar'daki etkisine işaret ederek, 'Sultan Murad Hüdavendigar ve Balkanlar'da Osmanlı Türk Medeniyeti İzleri' kitabının da önemine vurgu yaptı.

Başkan Recep Altepe, Bursa'dayken ilim ve fikir adamları ile elverdiğince birlikte olmaya gayret gösteren Sultan Murad'ın manevi hayatın güzelliklerini yaşadığını, bunu hayatının her safhasında, çevresine hissettiren bir şahsiyet olduğunu anlattı. Altepe, "Kitaba araştırma ve yazılarıyla katkı koyan Prof. Dr. Mustafa Kara, Prof. Dr. Hüseyin Algül, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr. Osman Çetin ve Büyükşehir Belediyesi, Bursa Araştırmaları Merkezi, Kültür A.Ş. ve bütün belediye çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Muin N. Eriş de, hat sanatıyla tanışmasın ve kitabın hazırlık safhasını anlattı. Bu sanata duyduğu aşkın 1955 yılında henüz 15 yaşındayken, babasının kendisine verdiği bir levhayla başladığını anlatan Eriş, eserin hazırlığında kendilerine destek olan Başkan Altepe'ye ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile eserlerin hazırlığında destek olan Bursa Araştırmaları Merkezi ve Bursa Kültür AŞ temsilcilerinin de katıldığı tanıtım toplantısının sonunda Muin N. Eriş, 'NÃ»n ve Kalem, Dünden Bugüne Hat Sanatı' adlı kitabını Recep Altepe için imzaladı.
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