30.12.2016 00:17 Bursa-Ankara Yolu Kapandı

Yoğun kar yağışı ve TIR'ların kayarak yolu kapatması nedeniyle Bursa-Ankara Karayolunda trafik tamamen dururken, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 6 saatten bu yana mahsur kala araç sürücülerinin imdadına İnegöl Belediyesi ve Bursa AFAD yetişti. Yoğun kar yağışı ve TIR'ların kayarak yolu kapatması nedeniyle Bursa-Ankara Karayolunda trafik tamamen dururken, karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Yaklaşık 6 saatten bu yana mahsur kala araç sürücülerinin imdadına İnegöl Belediyesi ve Bursa AFAD yetişti.



Bursa-Ankara karayolu Mezit vadisi bölgesinde kayan TIR'lar trafiği tamamen durdurdu, yaklaşık 20 kilometre araç kuyruğu oluştu. Saatlerdir yolda mahsur kalan sürücülere İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın talimatıyla Zabıta ekipleri tarafından ekmek arası İnegöl Köfte dağıtıldı. Bursa AFAD ekipleri de yolda kalanlara 500 kişilik kumanda dağıttı. Sürücüler, İnegöl Belediyesi ekiplerinin bu jestine karşılık belediye ekiplerine teşekkür ettiler. Sürücüler, Türkiye'de bu uygulamayı ilk kez gördüklerini ifade ederek Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür ettiler.



İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Akşam saatlerinde Mezit bölgesinde kara yolunun tamamen kapandığı bilgisini aldık. Sürücüler sabaha kadar hareket edemeyecekleri için Zabıta ekiplerimizle bölgeye acilen kumanya gönderdik. Ekiplerimiz yaklaşık 500 sürücüye kumanya desteğinde bulunduk. Belediye olarak kar mücadelede sadece yolları açmakla kalmıyoruz. Bu ve benzeri şekilde bölgemizde mahsur kalan vatandaşlarımızın da yardımına koşuyoruz. Sürücülerin ihtiyaçlarını giderme adına çalışmalarımız sürecek" dedi.



Öte yandan kayan Tırlar kaldırıldı.Bursa Ankara karayolunda trafik kontrollü verilirken, Tır ve otobüslerin geçişlerine izin verilmiyor

