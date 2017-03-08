Büro Memur-Sen'den 4/C'li annelere müjde

Büro Memur-Sen'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kamudaki 4/C'li annelere müjde geldi. Büro Memur-Sen, 4/C'li anneye doğumdan sonra ücretsiz izin ve süt izni verilmesi hakkında açtığı davayı kazandı.

Büro Memur-Sen'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kamudaki 4/C'li annelere müjde geldi. Büro Memur-Sen, 4/C'li anneye doğumdan sonra ücretsiz izin ve süt izni verilmesi hakkında açtığı davayı kazandı.

Karara göre 4/C'li kadın personel doğumdan sonra 24 aya kadar ücretsiz izin ve süt izni kullanabilecek. 4/C'lilerin uğradığı haksız uygulamalardan birine daha son verdikleri için mutlu olduklarını belirten Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, "Tüm sorunların son bulması için 4/C'liler kadroya alınmalıdır" dedi.

Genel yetkili sendika Büro Memur-Sen, bir kazanıma daha imza attı. Kamuda statü farkı nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini her fırsatta gündeme getiren ve açtığı davalarla da hukuki mücadelesini sürdüren Büro Memur-Sen'den 4/C'li anneye doğumdan sonra ücretsiz izin ve süt izni müjdesi geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bursa Bölge Müdürlüğünde çalışan Büro Memur-Sen Bursa Şube Yönetim Kurulu Üyesi 4/C'li Arzu Arslan Gonca, doğum sonrasında ücretsiz izin ve süt izni kullanmak için kuruma başvurdu. TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü, sözleşmesi nedeniyle 4/C'li Arzu Aslan Gonca'nın talebini reddetti. Bunun üzerine Büro Memur-Sen, kamudaki 4/A statüsünde çalışan kadın memurların doğumdan sonra kullandığı 24 ay ücretsiz izin ve süt izni hakkından 4/C'li kadın personelinde yararlanabilmesi için yargıya başvurdu. Büro Memur-Sen, Arzu Arslan Gonca adına ücretsiz izin ve süt izni kullanabilmesi için TÜİK aleyhine Bursa Birinci İdare Mahkemesi'ne dava açtı.



ÜCRETSİZ İZİN VE SÜT İZNİ KARARI

Büro Memur-Sen, açtığı davada 4/C'li personele doğum sonrasında ücretsiz izin ve süt izni verilmemesinin Anayasal eşitlik ilkesine ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu vurguladı. Büro Memur-Sen'in talebini haklı bulan Bursa Birinci İdare Mahkemesi, TÜİK'in kararını önce yürütmesini durdurdu, daha sonra ise hukuka ve hakkaniyete aykırı bularak iptal etti. Mahkemenin kararına göre 4/C'li anne doğumdan sonra 24 aya kadar ücretsiz izin ve süt izni kullanabilme hakkı kazanmış oldu.



4/C'LİLER KADROYA ALINMALI

Kararı değerlendiren Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, 4/C'lilerin uğradığı haksız uygulamalardan birine daha son verdikleri için mutlu olduklarını söyledi. 4/C'li personelin tüm sorunlarının giderilmesi için kadroya alınması gerektiğini vurgulayan Vecdi Yanbaz, "4/C'lilerin sendikalara üye olabilmesini, toplu sözleşmede ücretlerinin artırılmasını sendika olarak bizler sağladık. Şimdi de açtığımız davayla ücretsiz doğum izni ve süt iznini kazandık. Bunları asla yeterli görmüyoruz. Kamudaki 4/C'li kardeşlerimiz, yılın 12 ayı kesintisiz bir şekilde çalışıyor ancak hala geçici personel olarak görülüyor. 4/C'lilerin mali ve özlük hakları yetersiz. Aldıkları ücretler yoksulluk sınırının çok altında. Sözleşmeleri gereği 30 günden fazla rapor hakkı bulunmuyor. Bunlar gibi daha birçok sorun var. Tüm sorunların tek çözümü 4/C'lilerin kadroya alınmasıdır. Genel yetkili sendika olarak 4/C'lilerin kadro mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Verdiğimiz mücadele ile inşallah 4/C'lilerin kadroya alınmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

