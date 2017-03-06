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Aydın Can Çiçek

Buridan'ın Eşeği

Avrupa'nın gürbüz çocukları, daha bir semirsin diye dönüyor sanki bu yerküre. Daha da pembeleşsin diye yanakları. Onların sıhhati için icat edilmiş kolonyalizm. Puştluğa bile '' izm '' eklemek onların işi.

Ve zorbanın kemirişi bir gırtlağı. Ses tellerinin akordu bozulana kadar vampirleşmesi, bu gaddar kıt'anın. Afrika'nın, ot bulamayıp, süt veremeyip, böğürmekten bile aciz olan, keçi büyüklüğündeki sığırına bel bağlayan şu baldırı çıplağın ümidi, az önce yudumlandı, Amsterdam'daki bir şarap mahzeninden açılan şişenin içinden. Mesaisini Michelin yıldızı uğruna, kapris üstüne kapris biriktirerek geçiren Massimo ustanın, tabağındaki ayrıntıdan daha önemli olacak değildi ya! Sahile cesedi vuran bir Suriyeli, Avrupalı bir kadının but'unda filizlenen selülitten daha mı korkutucu onlar için?

Demokrasi dedikleri, sıkılınca tekrar tekrar bozup yaptıkları renkli oyun hamuru, mazlumun sırtındaki tepinme belgesi. Lordlar kamarasının her fermanı, Londra'nın, zengin muhitlerden ve sonsuz medeniyetten ibaret olduğunu sanan Ortadoğulu bir eblehin, avuntu bulsun diye okuduğu bir fabl. Otomobil fabrikalarından çıkan her parçaya monte edilen cıvata, Gazze'de sakat bırakılan birinin uzvu.

İbresi başka yöne vurmayan bir pusula yerleştirmişler cebimize. % 30'u biat , % 70'i de polyester olan gömlek ceplerimize. East İndia Company'den bu yana dur durak bilmeyen kırbaç, kah sinir uçlarımızda şaklıyor, kah son tesellimizin üzerinde. Demem o ki; Belini tıpışlamaları son bulana kadar sat halkını Dündar efendi. Düğmelerini ilikleyecek bir ceketin kalmayana kadar iki büklüm olmak varmış kaderinde. Alfabeyi yeni öğrenen talebeler gibi, bağıra çağıra ezberlediklerinizi haykırın akademisyenler. Sizin kaderinizde de, Avrupa'nın 20. yüzyıl cinnetini ithal etmek varmış. Garip gurebanın bağırsaklarına çimento doldurmaya devam etsin Mimarlar Odası. Bir başkası, 10. yıl marşıyla lince başlasın. Orduyu kışkırtsın bir gazete. Bir terör örgütü, Avrupa'nın yasal ilan ettiği bombaları icat etsin, piknik tüplerinden. Avrupa menşeli yasal roketler ateşlensin barışın üstüne. '' Kan dökmeden olmaz '' desin biri. '' Kanımızı döktüler '' bile diyemeden desin bunu hem de.

Le Pen'in ağzından zift damlasın, Geer Wilders'inkinden cerahat. Görmezden gelelim onları e mi? Merkel, kendi kendine kızaran bir balık bellesin bizi. Ona göre hazırlasın nektarını. Yazıcılarımız, çizicilerimiz, heccavlarımız '' Otokrasi geliyor '' diye bağırsın. Avrupalı yancıları da boş durmayıp, bu eyyamı kutsallaştırsın. '' Niye seçiliyorsun? '' diye mantık yakan bir suçlama gelsin mesela. '' Seçilmiş olmana rağmen haklıyız, seçilmiş olmasan kim bilir ne kadar haklı olacaktık '' diyerek aşka gelsin biri. Avusturyalı bir yeni yetme, kendince posta koymaya kalksın da, meclisin ucuz yemeğinden nasiplenen bir muhalif vekil ona alkış tutsun.

Ya da bunların hiçbirini yapmayalım. Bir yanımıza saman yığmış Avrupalı, diğer yanımıza kovalar dolusu su bırakmış. Kendimizle didişmekten hem aç kalmışız hem susuz. Daha da önemlisi, şuursuz. Buridan'ın eşeği gibi kararsızlıktan ölmemizdir beklenen. Şuursuz, kararsız ve nefret dolu. Buridan'ın eşeği gibi olmamak ise, bu oyunu bozmanın tek yolu.

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