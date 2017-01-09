09.01.2017 13:28 Burhaniye'de sanatsal mozaik dersi veriyorlar

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ömer Kilciler ve Kenan Akbaba'nın verdiği Sanatsal Mozaik Kursları ilgi gördü. 2 yıldan bu yana devam eden kurslarda onlarca vatandaş, doğal taş, cam ve vitray ile resim yapmayı öğrendi. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Ömer Kilciler ve Kenan Akbaba'nın verdiği Sanatsal Mozaik Kursları ilgi gördü. 2 yıldan bu yana devam eden kurslarda onlarca vatandaş, doğal taş, cam ve vitray ile resim yapmayı öğrendi.



Belediyeye ait Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde, haftanın 5 günü devam eden Sanatsal Mozaik Kursları ilgi gördü. Kursun ilgi gördüğünü anlatan Ömer Kilciler ve Kenan Akbaba, sanatı meraklılarına öğretmeye çalıştıklarını anlattı. Yaz festivalinde sergi açacaklarını anlatan Ömer Kilciler, "Belediye bize böyle bir imkan sağladı. Bizde bu mesleği öğretmeye çalışıyoruz. Şu anda 7 kursiyerimiz var. Hazırladığımız ürünleri, yaz festivalinde sergileyeceğiz. İşimizi severek yapıyoruz" dedi.

