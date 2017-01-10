10.01.2017 18:44 Burhaniye Belediyesi kar mücadelesi yapıyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediyesi ekipleri, devam eden kar yağışına karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye'yi etkisi altına alan ve Körfez'de de etkili olan kar yağışı günlük yaşamda olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediyesi ekipleri, devam eden kar yağışına karşı tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye'yi etkisi altına alan ve Körfez'de de etkili olan kar yağışı günlük yaşamda olumsuzlukları da beraberinde getirdi.



Burhaniye Belediyesi ekipleri, yağışların başladığı günden itibaren vatandaşların olumsuz etkilenmemeleri adına buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdü. Yağışların devamı ve havaların aşırı soğukluğu yollarda buzlanmaya neden olurken, Belediye ekipleri de tuzlama çalışmalarına devam ediyor. Kırsal Mahallelerin ana arter yollarında tuzlama çalışmalarını sürdüren Belediyesi ekipleri, olumsuzluklara karşı da tetikte bekliyor. Ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini anlatan Belediye Başkanı Necdet Uysal "Vatandaşlarımızın ulaşımda sıkıntı yaşamamaları için başlattığımız tuzlama çalışmaları etkili bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da değerlendirmek suretiyle sahada sürekli dolaşan ekiplerimiz sıkıntı yaşanan bölgelerimizde buzlanmaya karşı çalışmalarını devam ettiriyorlar. Kırsal Mahallelerimizin ana arter yollarında tuzlama çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın da kendi imkânları ile ev ve sokaklarına müdahale ettiklerini görüyoruz ve memnun oluyoruz. Zaten bu tip mücadeleler el birliği ile sürdürüldüğü takdirde daha başarılı olmaktadır." dedi.

