13.02.2017 17:58 Burhan Kuzu, Müjdat Gezen'i topa tuttu

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Müjdat Gezen'in Osmanoğlu ailesi üyesi ve Padişah 2. Abdülhamid Han'ın torunu Nihan Osmanoğlu için söylediği sözleri, alçaklık olarak değerlendirdi. AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Müjdat Gezen'in Osmanoğlu ailesi üyesi ve Padişah 2. Abdülhamid Han'ın torunu Nihan Osmanoğlu için söylediği sözleri, alçaklık olarak değerlendirdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu, Rize'de basın mensupları ile bir araya geldi. Gerçekleştirilmesi planlanan 'Anayasa Değişikliği' ile ilgili teknik konulara değinen Kuzu, 'hayır' oyu kullanacak kişilerin 'hain' olarak nitelendirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını ifade ederek, "Ülkeyi germeden, kamplaştırmadan, ortadan ikiye bölmeden, -zaman zaman söylemler sertleşmekte- kırmadan, 'ihanetti', 'haindi' gibi laflar, bunlar elbette ki doğru yaklaşımlar olamaz. 'Evet' veren de 'hayır' veren de elbette ki iki tarafa da saygım var. Ama benim tek arzum şu ki herkesin bu işi bilerek karar vermesidir. Metni bilenler kesinlikle 'evet' der. Kafalarında başka bir şey yoksa, 'madem AK Parti getirdi külliyen reddedelim' gibi bir şey yoksa. Bu metni gören adam bugünkü metinden daha iyi bir metne geçtiğimizi görür. Çocuklarımızın geleceği için buna 'evet' der. Aksi bir tablo Türkiye'de yeni sıkıntılara sebep olur. İnşallah böyle bir şey söz konusu olmaz" dedi.



GEZEN İÇİN SERT SÖZLER

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu açıklamaları sırasında, Müjdat Gezen'in Osmanoğlu ailesi üyesi Nihan Osmanoğlu için söylediği sözleri 'alçaklık' olarak nitelendirerek, "'Evet' diyenler oldu biliyorsunuz. Birisi de Abdülhamit Han'ın torunu. Nihan hanım. Bir takım sanatçı bozuntuları, en ağır lafları ettiler. Resmen sanatçı bozuntusudur bunlar. Yaptıkları da alçaklıktır. O laf mı şimdi. Birisi aynı şeyi onun hanımı ve kızı için söylese razı gelir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Sonra 'hayır' veriyor. Bu 'hayır'dan şer çıkar. Müjdat Gezen'i esas alarak birisinin 'hayır' demesi oradan şer çıkacağını gösteriyor. Onun 'evet'nden de 'hayır'ından da fayda gelmez. Kendine faydası yok çünkü adamın. Resmen yük bu memlekete, başka bir şey de değil. Bu tip oyun bozanlar hariç makul vatandaşa sesleniyoruz. Bizim muhatabımız zaten onlar. Yoksa böyle çamur tipli adamlarla bir yere varılmaz. Fırsat geldi söyledim, iyi oldu. İçimde duracağına, dışarıda dursun" şeklinde konuştu.



