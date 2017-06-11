Burgazada'da izinsiz kampçılara operasyon: 57 gözaltı

İstanbul Adalar ilçesindeki Burgazada'da polisin düzenlediği operasyonda, izinsiz çadır kurup kamp yapan 57 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Adalar ilçesindeki Burgazada'da polisin düzenlediği operasyonda, izinsiz çadır kurup kamp yapan 57 kişi gözaltına alındı.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Burgazada bölgesinde Madam Martha Koyu olarak bilinen ormanlık alanda bazı kişilerin izinsiz çadır kurup kamp yaptıkları ve ormanlık alana zarar verdikleri gerekçesi ile bölgeye hava destekli operasyon düzenledi. Dün sabah saatlerinde yapılan ve havadan helikopterin destek verdiği operasyonda, 80 personelle kamp alanını kuşatan polis, 34 çadıra el koydu. Çadırlarda bulunan toplam 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler, Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne sevk edildi. SİT alanı ilan edilen koyda 34 çadırda yapılan incelemelerde 37 kişi hakkında Orman Kanununa muhalefetten işlem yapılırken, 54 kişiye ise Orman Kanuna göre idari para cezası verildiği öğrenildi.

