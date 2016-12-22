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Burdur Valisi Yılmaz, şehit dedesini ziyaret etti
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Burdur Valisi Yılmaz, şehit dedesini ziyaret etti

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, El-Bab Şehidi Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın dedesine taziye ziyaretinde bulundu.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, El-Bab Şehidi Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın dedesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Şerif Yılmaz, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El-Bab bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında şehit düşen Burdur'a bağlı Karamanlı ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ali Yılmaz'ın dedesi Abdullah Avcı'ya taziye ziyaretinde bulundu. Vali Yılmaz'a taziye ziyaretinde, Garnizon Komutanı Tank Albay Cem Tuce, Karamanlı Kaymakam Vekili Abdullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, İl Jandarma Komutanı J. Albay Tayfun Dündar, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı P. Albay Hakan Tutucu, İl Müftüsü Hıdır Bayrak ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Nurdan Kamal eşlik etti.

Taziyelerini sunan Burdur Valisi Şerif Yılmaz, "Ülkemiz zor günlerden geçiyor, yakın zamanda İstanbul'da, Kayseri'de güvenlik güçlerimize yönelik yaşanan terör saldırılarında polislerimiz askerlerimiz şehit oldu yine dün Fırat Kalkanı operasyonunda şehitlerimiz var. Bayrağımız için, ezanların susmaması için güvenlik güçlerimiz gece gündüz kar kış demeden görevleri başındalar. Allah onlara güç kuvvet versin. Sözün bittiği yerdeyiz, Acımız büyük şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dedesine, dayısı başta olmak üzere yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyarette İl Müftüsü Hıdır Bayrak tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak şehit için dua yapıldı. Vali Yılmaz beraberindeki protokolle birlikte gerçekleştirdiği taziye ziyareti sonrası, Şehit Yılmaz'ı karşılamak üzere dedesi, dayısı ve yakınlarıyla birlikte Antalya'ya geçti.
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