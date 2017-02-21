Burdur şehidini uğurladı

İzmir Foça'da, çıkarma gemisi TCG Ertuğrul'da klimanın yanması sonucu meydana gelen yangında, dumandan zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Topçu Er Hüseyin Karaca, memleketi Burdur'a bağlı Büğdüz Köyünde toprağa verildi.

İzmir Foça'da, çıkarma gemisi TCG Ertuğrul'da klimanın yanması sonucu meydana gelen yangında, dumandan zehirlenen ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Deniz Topçu Er Hüseyin Karaca, memleketi Burdur'a bağlı Büğdüz Köyünde toprağa verildi.

İzmir Şehit Deniz Topçu Er Hüseyin Karaca'nın cenazesi, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Isparta Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte, Isparta Süleyman Demirel Havalanında karşılandı. Şehit Hüseyin Karaca'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, askeri tören mangası tarafından uçaktan alınarak, cenaze nakil aracına konuldu.

Şehit Deniz Topçu Er Hüseyin Karaca'nın cenazesi, Burdur merkez Büğdüz köyündeki baba ocağına getirildi. Şehit babası Osman Karaca ve şehit annesi Şerif Karaca ayakta durmakta zorlanırken, şehidin kardeşi Süleyman Karaca ise ailesini teselli etti. Burdur Müftülüğü din görevlileri tarafından okunan duaların ardından Büğdüz köy halkı, Şehit Karaca'nın Türk Bayrağına sarılı tabutunu köy camisine kadar omuzlarında taşıdı. Şehit Karaca'nın birliğindeki asker arkadaşları ve komutanları da gözyaşlarına hakim olamadı. Asker arkadaşları, komutanları ve hemşerilerinin omuzlarında Büğdüz Köyü Camii'ne getirilen Şehit Deniz Topçu Er Hüseyin Karaca'nın cenaze namazı öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze Töreninde ilk olarak saygı duruşunda bulunuldu ve Şehit Deniz Topçu Er Hüseyin Karaca'nın özgeçmişi okundu. Burdur İl Müftüsü Hıdır Bayrak'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından Müftü Bayrak, Büğdüz halkından helallik istedi. Şehit Deniz Topçu Er Hüseyin Karaca, cenaze namazının ardından Büğdüz Köyü Mezarlığında toprağa verildi.

Şehit Deniz Topçu Er Hüseyin Karaca'nın cenaze törenine, Burdur Valisi Şerif Yılmaz ve Isparta Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Burdur Milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Foça Garnizon ve Amfibi Grup Komutanı Tümamiral Aydın Şirin, Isparta Garnizon Komutanı P. Alb Mustafa Cüneyt Arıkan, Burdur Garnizon Komutanı Tank Alb. Cem Tuce, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur İl Emniyet Müdürü Saim Akpınar, Burdur İl Jandarma Komutanı J. Alb. Tayfun Dündar, İl Genel Meclis Başkanı Muzaffer Bağcı, Genel Sekreter Servet Olpak, Şehit Karaca'nın İzmir'den gelen birlik komutanları ve asker arkadaşları ile siyasi parti il başkanları ve sivil toplum örgütü başkanları katıldı.

(Hayal Girişim / İHA)