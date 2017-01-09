09.01.2017 17:33 Burdur'daki gazetecilere meslek içi eğitim

Burdur Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında meslek içi eğitim düzenledi. Burdur Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında meslek içi eğitim düzenledi.



Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleşen meslek içi eğitimine Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyeleri ve Burdur'da görev yapan gazeteciler katıldı. Meslek içi eğitim seminerinde, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Umut Öktem tarafından 'Etkili İletişim ve Beden Dili' ve Öğretim Görevlisi Müşerref Çoksak tarafından 'Protokol kuralları' konulu dersler verildi. Meslek içi seminerin sonunda Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel, seminere katılan gazetecilere sertifikalarını dağıttı.

