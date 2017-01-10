10.01.2017 20:51 Burdur'da taşımalı eğitime kar tatili

Burdur'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar yarın tatil edildi. Burdur'da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olarak taşımalı eğitim gören öğrenciler için okullar yarın tatil edildi.



Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kar yağışı sonrası yaşanabilecek don ve buzlanma olayları nedeniyle 11 Ocak 2017 Çarşamba günü Burdur il merkezi ve ilçelerinde Milli Eğitime bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin eğitim ve öğretimine bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

