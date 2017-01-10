10.01.2017 10:49 Burdur'da planlı elektrik kesintisi

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur'un Bucak ilçesinde 12 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur'un Bucak ilçesinde 12 Ocak Perşembe günü enerji kesintisi olacağını açıkladı.



Bucak ilçesinde elektrik kesintisinin uygulanacağı cadde, sokak ve mahalleler şu şekilde;



Bucak: 09.00-17.00 Barbaros Mahallesi'nin belediye içme su pompaları, Kadın Kuyusu Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Mustfa Özkan Caddesi, Çevre Yolu Caddesi, 2163, 2164, 2160 No'lu Sokakları, Onaç Mahallesi'nin İncirhan Caddesi, Adnan Menderes Bulvarı ve 2062 No'lu Sokak



Bucak: 09.30-17.00 Fatih Mahallesi'nin 1506, 1535, 1637 ve 1638 No'lu Sokakları

