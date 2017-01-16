16.01.2017 16:57 Burdur'da Bylock operasyonu: 18 gözaltı

Burdur'da FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan 18 emniyet personeli, Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Burdur'da FETÖ soruşturmaları kapsamında daha önce görevden uzaklaştırılan 18 emniyet personeli, Bylock kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 emniyet personelinin gözaltına alınması için operasyon düzenlendi. Operasyonda, 18 kişi gözaltına alınırken 3 kişinin adreslerinde bulunmadığı ve firari olduğu belirtti.

Gözaltına alınan 18 emniyet personelinin işlemlerinin devam ettiğini açıklayan Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan, "Bylock programı kullanan FETÖ üyelerinin son çözümünün yapılarak İl Emniyet Müdürlüklerine teslim edilmesi üzerine yeniden yapılan sorgulamada haklarında daha önce açığa alma ve ihraç işlemi uygulanan polis memuru ve amirlerinden 21 kişide Bylock tespit edilmiştir. Bylock tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, Burdur merkezle birlikte adreslerinin bulunduğu bazı yerlerde gözaltı işlemleri yapılmış, şüphelilerden 18 kişi gözaltına alınmış olup, 3 kişi adreslerinde bulunmadığı, firari durumda oldukları tespit edilmiştir. Şüphelilerin gözaltındaki sorguları halen devam etmektedir. Bugüne kadar Burdur İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 161 polis ve amirleri ile ilgili olarak FETÖ terör örgütü üyeliğinden haklarında soruşturma işlemleri yapılmış olup, son tespitlerle birlikte toplam 65'inin Bylock kullandığı tespit edilmiştir. Halen 39 emniyet görevlisinin soruşturmaları tutuklu olarak devam etmektedir. Bylock güncellemeleri kapsamında yeni tespit edilen kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri yapılmaya devam etmektedir. Ayrıca devam eden dosyalardan elde edilen yeni delillere göre soruşturmalara genişletilerek devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

(Hayal Girişim/İHA)

