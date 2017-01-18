18.01.2017 12:54 Burdur'da 17 eski emniyet mensubu FETÖ'den tutuklandı

Burdur'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 eski emniyet mensubu tutuklandı. Burdur'da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 eski emniyet mensubu tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 eski emniyet mensubu ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 18 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

18 şüpheliden 17'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(Hayal Girişim/İHA)

