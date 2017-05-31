Burası İstanbul: Vatandaşlar yemek attı

İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulmayan domuz sürüsü yavrularıyla birlikte şehre indi. Çevredeki vatandaşlar acıkan domuz sürüsüne yiyecekler atarak besledi.

İstanbul Sarıyer'de ormanlık alanda yiyecek bulmayan domuz sürüsü yavrularıyla birlikte şehre indi. Çevredeki vatandaşlar acıkan domuz sürüsüne yiyecekler atarak besledi.

Sarıyer Bahçeköy'de ormanlık alanda yiyecek bulmayan domuz sürüsü şehre indi. Bahçeköy Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi yanına kadar inen domuz sürüsü vatandaşlarda şaşkınlığa yol açtı. Aç oldukları düşünülen domuz sürüsü ve yavrularına vatandaşlar yiyecekler attı.

Domuz sürüsü ve yavruları vatandaşların attıkları yiyecekleri yerken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde domuz sürüsünün yol kenarına indiği görülüyor. Şaşkınlık yaşayan çevredeki vatandaşların domuz sürüsüne ekmekler ve yiyecekler attıkları görülüyor. Acıkan domuz sürüsünün atılan yiyecekleri hızla yedikleri görüntülere yansıyor.

