Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
'Burası hayvan barınağı değil sevgi yuvası'
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

'Burası hayvan barınağı değil sevgi yuvası'

Giresun'un Bulancak ilçesinde belediye tarafından kurulan hayvan barınağı adeta sokak hayvanları için lüks bir yaşam ve sağlık merkezi haline geldi. Özel uyku alanlarından, doğumhanelerine, tedavi merkezinden, yemekhanelerine kadar her şeyi içerisinde bulunduran bu barınak temizliği ile de dikkat çekiyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde belediye tarafından kurulan hayvan barınağı adeta sokak hayvanları için lüks bir yaşam ve sağlık merkezi haline geldi. Özel uyku alanlarından, doğumhanelerine, tedavi merkezinden, yemekhanelerine kadar her şeyi içerisinde bulunduran bu barınak temizliği ile de dikkat çekiyor.

Bu barınağa getirilen yaralı hayvanların tedavileri ve tedavi sonrası bakımları yetkililer tarafından özenle yapılıyor. Vatandaşlarında gözetimine de açık olan bu barınaktan ise hayvan sahiplenmek o kadar kolay değil. Tıpkı bir yetim haneden evlat edinmek gibi sınamaya tabi tutulan vatandaşlara belirlenen kriterlere uymadığı taktirde sahiplenilmesi için hayvan verilmiyor.

Hayvan barınağının müdürlüğünü yapan ve kedilerin 'Paşa Dayısı' olarak tanınan Paşa Gedik, yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın sokakta kalan hayvanlar konusunda şikayetleri vardı. Biz de onların bu zor zamanlarda dışarıda telef olmaması için Belediye Başkanımız Recep Yakar'ın sayesinde burayı hayvanlar için güzel bir barınak haline getirdik. Yakın bir süre içerisinde kedilerin kışı daha rahat geçirmesi için camekanlı bir barınak yapacağız. Hayvanlar için her zaman buradayız, hafta sonları dahi buradayız. Biz sokaklardan kedileri toplamıyoruz. Sadece yaralı olanları, mağdur olan hayvanları tedavi amaçlı buraya getirip burada gereken tedaviyi yapıp iyileşmesinin ardından doğal ortamına salıveriyoruz. Yaklaşık şuan barınağımızda 100'den fazla kedimiz var" ifadelerini kullandı.

"Buradan hayvan sahiplenmek için kraterlere uymak şart"

Vatandaşlarında çok yoğun bir şekilde barınağı ziyaret ettiğini ve hayvanları sahiplenmek istediklerini belirten Gedik, her isteyene hayvan vermediklerini söyledi. İnsanların hal ve hareketlerini değerlendirip ona göre hayvan verip vermediklerini kaydeden Gedik, şöyle devam etti:

"Burada kedilerimizi almak isteyen vatandaşlara veriyoruz ama her isteyene de hayvan vermiyoruz çünkü buraya geldiğinde insanlar, onlara bakıyoruz. Acaba hayvanlara nasıl davranıyor, nasıl hitap ediyor bu şekilde ayırıyoruz insanları. Her cana önem veriyoruz burada. Geliyorlar seviyorlar hayvanları, 2 gün sonra ise aldığı hayvanı sokağa bırakıyorlar çünkü hayvan bakımı çok zor buradan göründüğü gibi değil. Bu yüzden herkese hayvan vermiyoruz. İlk önce bakıyoruz gerçekten hayvana bakabilecekse, cana kıymet verecekse o zaman veriyoruz."

Barınağı sevgi yuvası olarak adlandıran Gedik, "Burası Bulancak Belediyesi'nin hayvan barınağı değil, Bulancak Belediyesi'nin sevgi yuvası oldu. Birçok insan geliyor buraya ve gelenlerin hepsi buradan mutlu ve huzurlu bir şekilde ayrılıyor. Türkiye'deki barınaklar hayvanseverlerin korkulu rüyasıdır ama buraya gelen her hayvansever buradan ayrılmak istemiyor. Gitse de bir daha geliyor ve bu sefer eşini, dostunu da alıp geliyor. Şu an yiyecek sıkıntımız yok. Belediyemiz bu konuda elinden geleni yapıyor. Hele ki bu dönemlerde kedi ve köpek yiyecekleri bulmak çok zorken" dedi.

Hayvanları sevmeyenin, barınağa giremediğini belirten Gedik, "Buranın bir tüzüğü var ve bu tüzükte en başta gelen şey, hayvanlara iyi davranacaksın, bakımlarını iyi bir şekilde yapacaksın, temizliğini iyi bir şekilde yapacaksın. Burada sevgi var, aşk var, mutluluk var başka bir şey yok" diye konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Okul harçlığını Halepli çocuklara gönderdi
Öğrencilere biyolojik çeşitlilik eğitimi
Borsa güne yükselişle başladı
Saç dökülmesine saç dolgusu ile son
Destek başvurularında son gün 30 Aralık
AOSB Akademi'de yılın son dersi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
IŞİD 2 Türk Askerini yaktı! Korkunç iddia...
IŞİD 2 Türk Askerini yaktı! Korkunç iddia...
IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı
Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı
Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu!
Şehitlerimizin isimleri ve memleketleri belli oldu!
Trabzonspor Kızılcabölükspor maçında gol yağmuru
Trabzonspor Kızılcabölükspor maçında gol yağmuru
İşte kar tatili olan iller!
İşte kar tatili olan iller!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Okul harçlığını Halepli çocuklara gönderdi
Okul harçlığını Halepli çocuklara gönderdi
Öğrencilere biyolojik çeşitlilik eğitimi
Öğrencilere biyolojik çeşitlilik eğitimi
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Saç dökülmesine saç dolgusu ile son
Saç dökülmesine saç dolgusu ile son
Destek başvurularında son gün 30 Aralık
Destek başvurularında son gün 30 Aralık
AOSB Akademi'de yılın son dersi
AOSB Akademi'de yılın son dersi
Kan bağışında kendi rekorlarını kırdılar
Kan bağışında kendi rekorlarını kırdılar
Bursa'ya dev eğitim kampusü geliyor
Bursa'ya dev eğitim kampusü geliyor
50 bin TL'lik krediye 3 bin başvuru
50 bin TL'lik krediye 3 bin başvuru
Vaizler toplantısı Besni'de yapıldı
Vaizler toplantısı Besni'de yapıldı
TAPDK satış belgesi bedelleri Resmi Gazete'de
TAPDK satış belgesi bedelleri Resmi Gazete'de
Elazığ'da camilerde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Elazığ'da camilerde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English