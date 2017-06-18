Burası Avrupa'da değil Türkiye'de

Türkiye'nin en kuzey noktasında bulunan Sinop, eşsiz bir tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle insanları adeta büyülüyor.

Türkiye'nin en kuzey noktasında bulunan Sinop, eşsiz bir tarihi geçmişi ve doğal güzellikleriyle insanları adeta büyülüyor.

Sinop, Turizm açısından zengin potansiyel kaynaklara sahip bir il. Doğal güzellikler ve tarihi eser yönünden oldukça zengin. Coğrafi konumu, yer yer denize kadar uzanan zengin orman örtüsü, Karadeniz'deki 175 km uzunluğundaki kıyısı, bol su kaynakları, doğal ve tertemiz denizi, ıssız koyları, pırıl pırıl kumlu plajları, yaylaları, mesire yerleri başlıca güzellikleriyle görenleri cezbediyor. Sürekli göç vermesi nedeniyle doğasında ve çevresinde hiç bir bozulma olmayan Sinop, yaşam memnuniyeti açısından 1. il ilan edilmiş durumda. Kışın 50 bin olan şehrin nüfusu, yazın 250 bine kadar yükseliyor.

Üç yanı denizle çevrili, tarihi kale surları içerisinde bulunan Tarihi Sinop Cezaevi, 1999 yılında kapatılan tarihi yapı günümüzde müze olarak hizmet etmekte.



KUZEYİN UÇ NOKTASI

Türkiye'nin kuzey doğrultusunda en uç noktası olan İnceburun doğal güzellikleri ile gezgin ruhlara hitap ediyor. Karadeniz dağlarına has tüm renkleri denizin mavisi ile birlikte sunan Akliman 1. derece sit alanı olarak koruma altında. Yer yer küçük kumsalların bulunduğu Akliman tam anlamı ile şehir karmaşasından kaçmak isteyenler için ideal bir adres.

Sinop'ta görülmeden, ziyaret edilmeden gidilmemesi gereken pek çok doğal güzellik bulunuyor. Bunlardan biri de Hamsilos Koyu. Akliman'a yakın bir mesafede bulunan koy, Türkiye'nin ender güzellikteki fiyortlarından. Balık tutmak ve dalış yapmak için uygun olan Hamsilos Koyu, etrafındaki mağara ve tarihi kalıntılarla görülmeye değer bir yer.



"SİNOP YAŞAM MEMNUNİYETİ AÇISINDAN 1. İL"

Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, Sinop'a gelenlerin bu yıl çok farklı bir şehir ile karşılaşacağını söyledi. Sinop'un tanınırlığının her geçen yıl arttığını belirten Başkan Ergül, "Bundan önceki senelerde Sinop, Türkiye'nin en mutlu kenti ilan edildi. Yaşam memnuniyeti açısından 1. sırada il ilan edildi ve güvenlik açısından da 2. sıradaki il ilan edildi. Bu sene tekrar Sinop yaşam memnuniyeti açısından 1. il ilan edilmiş bulunmakta. İnsanların gelen turistlere karşı sıcak sempatisi açısından da Muğla'dan sonraki il olarak açıklandı. Bu bizi oldukça mutlu ediyor. Dolayısıyla şimdi Sinop'a talep ve istek oldukça artıyor. Okulların kapanması ve yazın gelmesi ile birlikte ilimiz çok daha kalabalık olacak. Biz gerçekten Sinop'u turizme ve yaza hazırlamak için günde 24 saat çalışıyoruz" dedi.

(Osman Aksu / İHA)