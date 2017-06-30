Burak Özçivit ve Fahriye Evcen evlendi! İşte yılın düğününden kareler

Birçok ünlünün katıldığı düğün renkli görüntülere sahne oldu.

GELİNLİK TARTIŞMASI

Sosyal medyada yayınlanan ilk karelerin ardından, kullanıcılar yeni çiftin düğün kıyafeti için geçen yıl dünya evine giren Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan esinlenildiğini iddia etti.

Fahriye Evcen'in ve Neslihan Atagül'ün gelinliklerinin ve saç modellerinin neredeyse aynı olduğu yorumları yapıldı.

ÜNLÜLER AKIN ETTİ

Puhu TV'nin popüler dizesi Fi'de Duru karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya ve oyuncu sevgilisi Kerem Bursin; Evcen- Özçivit çiftinin düğününe katıldı. Mekana sevgilisi Kerem Bursin ile gelen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, derin yırtmacıyla düğüne damga vurdu.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti de, ünlü oyuncuları düğünlerinde yalnız bırakmadı.