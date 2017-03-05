Burak'ın golü mağlubiyeti engelleyemedi

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Beijing Guoan, Çin Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Guangzhou Evergrande'ye 2-1 mağlup oldu.

Milli futbolcu Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Beijing Guoan, Çin Süper Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Guangzhou Evergrande'ye 2-1 mağlup oldu.

Çin Süper Lig'in ilk haftasında Beijing Guoan forması giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, deplasmanda mücadele ettiği Guangzhou Evergrande'ye 2-1 kaybetti. Guangzhou, Paulinho ile 19. dakikada öne geçerken, Beijing Burak Yılmaz'ın 38. dakikada penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı. Guangzhou'ya galibiyeti getiren golü ise 87. dakikada yine Paulinho attı.

Burak Yılmaz, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Golcü futbolcu 58. dakikada bir de sarı kart gördü.

