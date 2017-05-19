Burak Akbay'ın villasında arama yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın Sarıyer'deki villasında arama yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın Sarıyer'deki villasında arama yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılığın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüphelilerin ev ile iş yerlerinde arama ve el koyma kararı alındığı, karar üzerine emniyet güçlerinin 4 kişinin ikametlerinde arama yaptığı öğrenildi.

Bu kapsamda polis ekipleri, sabah saat 08.00 sıralarında Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın Sarıyer'deki villasına geldi. Büyükdere'de bulunan villaya gelen polis ekipleri savcılık kararıyla eve girerek arama çalışması yaptı. Gazete sahibini ikametinde bulamayan polis, yaklaşık üç saat süren aramanın ardından evden ayrıldı.

(Hüseyin Coşkun / İHA)