Burak Akbay'ın villasında arama yapıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın Sarıyer'deki villasında arama yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın Sarıyer'deki villasında arama yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Sözcü Gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan gözaltı kararı çıkarıldı. Savcılığın talebi üzerine nöbetçi sulh ceza hakimliğince şüphelilerin ev ile iş yerlerinde arama ve el koyma kararı alındığı, karar üzerine emniyet güçlerinin 4 kişinin ikametlerinde arama yaptığı öğrenildi. Bu kapsamda polis ekipleri, sabah saat 08.00 sıralarında Sözcü Gazetesi'nin sahibi Burak Akbay'ın Sarıyer'deki villasına geldi. Büyükdere'de bulunan villaya gelen polis ekipleri savcılık kararıyla eve girerek arama çalışması yaptı. Gazete sahibini ikametinde bulamayan polis, yaklaşık üç saat süren aramanın ardından evden ayrıldı. (Hüseyin Coşkun / İHA)
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.