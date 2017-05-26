Burak Akbay'a tutuklamaya yönelik yakalama talebi

Sözcü gazetesinin Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli, internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

Sözcü gazetesinin Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli, internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu sorgularının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Yurt dışında olduğu tespit edilen Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, gazetenin Mali İşler Müdürü Yonca Yücekaleli, internet sitesinin sorumlu müdürü Mediha Olgun ve muhabir Gökmen Ulu hakkında 'FETÖ'ye üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işledikleri' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Burak Akbay'ın yurt dışında olduğu belirtilirken, gözaltına alınan Yonca Yücekaleli, Mediha Olgun ve Gökmen Ulu bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilerek soruşturma savcılığına çıkarıldı. Savcılık ifadelerini aldığı 3 şüpheli tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ulaşılan delil ve yapılan yasal değişiklikler dikkate alınarak "Cumhurbaşkanına fiili saldırıyı kolaylaştırmak" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyanı kolaylaştırmak" suçlarında fezleke hazırlandığı, hazırlanan fezlekenin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği belirtildi.



"15 TEMMUZ'DA ERDOĞAN'IN YERİ ANİDEN HABER YAPILDI"

15 Temmuz'da henüz darbe girişimi olmadan, aynı gün saat 16.00 sıralarında Sözcü gazetesinde Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yerin aniden haber yapıldığına dikkat çekilen sevk yazıda, "Bunun darbecilerle birlikte ve darbe girişimini kolaylaştırmaya yönelik lojistik destek kapsamında yapıldığı, bu amaçla Sözcü Gazetesi'nde 'Sözcü Erdoğan'ı buldu' haberinin yapıldığı, an itibariyle Cumhurbaşkanın bulunduğu yerin coğrafisinin ayrıntılı olarak kamuoyuyla paylaşıldığı, örgüt üyelerince birkaç saat sonra darbe girişiminde bulunulduğu, şüphelilerden Gökmen Ulu'nun Szöcü gazetesinin haberini yapan ve internet sitesinde yayınlatan muhabir olduğu, Mediha Olgun'un ise aynı gazetenin internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü olduğu" ifade edildi.

Sevk yazısında, soruşturma dışında çok sayıda vatandaşın Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ayrı ayrı şikayetlerde bulundukları, bu şekilde yapılan 6 ayrı soruşturmanın fiili ve hukuki irtibatları nedeniyle birleştirildiği anlatıldı.



"DARBE TEŞEBBÜSÜNE KADAR FETÖ ALEYHİNE HABERLER YAYINLANMADI"

Soruşturma kapsamında tanık beyanlarına göre Burak Akbay'ın yurt dışında cemaat (FETÖ/PDY) ile irtibatlı olduğu ve ani yükseliş sergileyerek gazeteyi açtığı belirtilen sevk yazısında, "Darbe teşebbüsüne kadar gazetede FETÖ aleyhine eleştiri ve haberlere dair herhangi bir haber çıkmadığı, örgütün gazeteyi desteklediği, amaçları doğrultusunda hareket ettirdiği, görünürde farklı düşünceye sahip yazar kadroları oluşturduğu ancak önemli desteğin örgüt tarafından sağlandığı" belirtildi. Ayrıca gazetenin Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'ün, tanık beyanlarına göre Brezilya örgüt sorumlusu-imamı olan Hamidullah Öztürk'ün amcasının oğlu olduğunun söylendiği vurgulandı.

Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığından ilgili belge ve bilgilerin istendiği, gelen belgelerin bilirkişilere gönderilerek rapor alındığı, rapordaki tespitlerden birinde, gazetenin sahibi Burak Akbay'ın aynı zamanda sahibi de olduğu Estetik Yayıncılık Havacılık ve Hava Taşımacılığı Ticaret Ltd. Şti.'nin haklarında FETÖ kapsamında soruşturma açılan firma ve kişilerle yoğun olarak ilişkisinin bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırıya yardım etme" ve Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklanmaları talep edilen şüphelilerin, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verme işlemi sürüyor.

Savcılık öte yandan, yurt dışında olduğu tespit edilen Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Bu talep Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirildikten sonra karara bağlanacak.

(Başak Akbulut / İHA)