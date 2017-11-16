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Bünyamin Sürmeli açıkladı: Kuvvetli soğukla birlikte kar geliyor
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Bünyamin Sürmeli açıkladı: Kuvvetli soğukla birlikte kar geliyor

Meteoroloji verilerine göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonu yurda, batıdan giriş yapacak yağışlı havayla aniden düşecek. Hazırlıklarını son dakikaya bırakan vatandaşlar zor durumda kalabilir. Kar, yağmur, soğuk yolda...

Serin hava yer yer kendini hissettirse de sıcaklıklar mevsim normallerine göre yüksek olarak seyrediyor ancak hafta sonundan sonra hava tamamen değişecek, ani gelecek soğuk havaya karşı hazırlıkları son dakikaya bırakanlar zor anlar yaşayacak…

HAFTA SONUNDAN SONRA DONACAĞIZ

İstanbul'da 16-17 derece civarında olan sıcaklıklar pazar günü başlayacak yağmurla beraber düşüyor. Tahminlere göre İstanbul'da Salı günü hava sıcaklığı gündüz bile 8 dereceyi aşmayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre önümüzdeki hafta yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava bekleniyor, yağışlar yüksek kesimlerde kar ve karla karışık yağmur olarak görüşecek.

GELECEK HAFTA KIŞ BAŞLIYOR

Gelecek hafta kışa merhaba diyeceğiz, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uzun vadeli tahminlerine göre yurdun birçok bölümü yılın ilk karını önümüzdeki hafta alacak.

METEOROLOGLAR UYARIYOR

CNN Türk'ten Bünyamin Sürmeli'ye göre hafta sonunun ardından Marmara'da pazartesi günü başlayacak yağışlar yükseklerde karla karışık yağmur ve kara dönüşebilecek, Bolu'da hem yüksek kesimlerde hem de şehir merkezinde kar ihtimali görülüyor.

NTV'nin hava tahminlerine göre pazar günü başlayan yağışlarla beraber hava sıcaklıkları da hızla düşecek, pazar günü 16 derece dolaylarında seyreden sıcaklıklar pazartesiden itibaren 5-6 derece birden düşecek. İstanbul'da hafta ortasına kadar sağanak yağış bekleniyor.
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